Elifnaz Köseoğlu 6. Türkiye Şampiyonu

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek 6. kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Elifnaz Köseoğlu, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın'ı 6. kez gururlandırdı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyonada Aydınlı genç sporcu, +68 kg kategorisinde mücadele etti. Köseoğlu, 99 sporcu arasından 7 maçını da kazanmayı başararak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Bu şampiyonluk, Elifnaz Köseoğlu'nun kariyerindeki 6. Türkiye Şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

"Hedefim 2025 Gençler Avrupa Şampiyonluğu"

Şampiyonluk sonrası duygularını dile getiren Köseoğlu; "Bu başarıda emeği geçen antrenörlerime, aileme ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Hedefim sadece Türkiye değil, uluslararası arenada da büyük başarılara imza atmak ve ülkemi gururla temsil etmek" dedi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Elifnaz Köseoğlu, azmi ve başarılarıyla hepimizi gururlandırdı. Bu şampiyonluk, gençlerimize ilham veren bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyor, nice zaferler diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN