Elifnaz Köseoğlu, Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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Elifnaz Köseoğlu, Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

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Elifnaz Köseoğlu, Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkı kazandı
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Ordu'daki Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elifnaz Köseoğlu, +73 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Köseoğlu bu başarıyla Hırvatistan'daki Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil hakkı kazandı.

Ordu'da düzenlenen şampiyonada ringe çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elifnaz Köseoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda katılımın olduğu şampiyonada, sporcular şampiyonluk için ter döktü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu 'demir ayak' Elifnaz Köseoğlu ise +73 kilogramda mücadele etti. Ringe çıkarak başarılı bir performans ortaya koyan Köseoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Bu önemli başarısıyla Elifnaz Köseoğlu, Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Kaynak: İHA
Büyükşehir BelediyesporAvrupa ŞampiyonasıHırvatistanTürkiyeAydınOrduSporSon Dakika

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