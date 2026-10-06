Elifnaz Köseoğlu, Türkiye şampiyonu olup Avrupa Şampiyonası\'na katılma hakkı kazandı

Ordu'da düzenlenen şampiyonada ringe çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu Elifnaz Köseoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası, Ordu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinden çok sayıda katılımın olduğu şampiyonada, sporcular şampiyonluk için ter döktü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor sporcusu 'demir ayak' Elifnaz Köseoğlu ise +73 kilogramda mücadele etti. Ringe çıkarak başarılı bir performans ortaya koyan Köseoğlu, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Bu önemli başarısıyla Elifnaz Köseoğlu, Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.