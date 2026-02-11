Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlamasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Torreira için düzenlenen doğum günü organizasyonunda kaydedilen görüntülerde Icardi'nin elindeki yapay cinsel organ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.
Yaşananların ardından kulüp ya da futbolcular cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise konuya ilişkin yorumlar art arda geldi.
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
