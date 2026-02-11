Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü - Son Dakika
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
11.02.2026 10:03  Güncelleme: 10:04
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira\'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde çekilen görüntüler geniş yankı buldu. Partide Mauro Icardi'nin elindeki yapay cinsel organ şeklindeki parti aksesuarı dikkat çekti ve farklı yorumlara neden oldu.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın doğum günü kutlamasında çekilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

PARTİDEKİ AKSESUAR TARTIŞMA YARATTI

Torreira için düzenlenen doğum günü organizasyonunda kaydedilen görüntülerde Icardi'nin elindeki yapay cinsel organ kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yaşananların ardından kulüp ya da futbolcular cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medyada ise konuya ilişkin yorumlar art arda geldi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    haber icardi ve torreira fakat video Ayşe Barının adliyede mahkemeye gelişi!!!! son dakika sizin neyin kafasını yaşıyorsunuz? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
