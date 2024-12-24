Elis Lina Yılmaz, Boğaziçi Karate Turnuvası\'nda Bronz Madalya Kazandı

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Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Elis Lina Yılmaz, Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda 3. olarak bronz madalya aldı.

İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda düzenlenen 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, Türkiye ve dünya genelinden birçok sporcuya ev sahipliği yaptı. Turnuvada Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün genç sporcusu Elis Lina Yılmaz, 8-9 yaş 35 kg kumite dalında önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmaya katılan 8-9 yaş grubundaki onlarca sporcunun mücadelesi sonunda Elis Lina Yılmaz, bronz madalya almaya hak kazandı. Turnuva sonrası Elis Lina Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Süleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde birçok dalda kaliteli eğitim sunma gayreti içindeyiz. Birbirinden değerli eğitmenlerimizle de bunu başardığımızı düşünüyorum. Bunun son örneği de Elis Lina Yılmaz. Ben kendisini tebrik ediyor, gelecekte daha da büyük başarılara imza atarak arkasından gelen arkadaşlarına örnek olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ