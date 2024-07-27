Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak - Son Dakika
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Spor

Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak

Türkiye'nin ilk kadın milli kürekçisi Elis Özbay, Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta 4. olarak repesaj mücadelesine hak kazandı. Repesaj mücadelesinde Singapur, İran ve Cezayir'den rakipleriyle yarışacak olan Elis, ilk iki sırada yer alması halinde çeyrek finale yükselecek.

27.07.2024 12:47
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Olimpiyatlarda mücadele eden ilk Türk kadın milli kürekçi Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak.

Vaires Sur Marne Nautical'de yapılan yarışta milli kürekçi Elis Özbay, tek çifte elemelerinde mücadele etti.

Organizasyonda 7: 57.06'lık derecesiyle serisinde 4'üncü olan Elis Özbay, çeyrek finale yükselmek için repesaj mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Repesaj mücadelesinde yarın Singapur'dan Saiyidah Aisy Binte Mohamed Rafaee, İran'dan Fatemeh Mojallaltopraghghale ve Cezayir'den Nihed Benchadli ile yarışacak Elis, ilk iki sırada yer alması durumunda çeyrek finale yükselecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Elis Özbay, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda repesaj mücadelesine çıkacak - Son Dakika

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