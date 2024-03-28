Eljif Elmas: Fenerbahçe\'nin şampiyon olmasını istiyorum

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Almanya ekibi RB Leipzig'in Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas, Trendyol Süper Lig'de sarı-lacivertli ekibin şampiyon olmasını istediğini söyledi.
Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın hazırlık maçları için geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını cevaplandıran 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye ile gönül bağının hiçbir zaman kopmadığını dile getirdi.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğini belirten RB Leipzig oyuncusu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dişe diş bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İki takım da çok iyi gidiyor. İkisinin de birer mağlubiyeti var. Zorlu bir yarış. Bence bu mücadele sonuna kadar devam eder. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur." dedi.
Türkiye'de tüm derbilerin zor geçtiğini vurgulayan Elmas, Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi ile milli takım kampında olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kritiğini yaptığını anlattı.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem ligdeki ilk maçında Trabzonspor'a karşı forma giydiğini hatırlatan Eljif Elmas, şunları söyledi:
"Oradaki ateşli atmosferi gördüm. Bardhi de şimdi bana, 'Hayatımda böyle bir maç görmedim. Bu nasıl olur Elif?' dedi. Tabii Türkiye'de ben de böyle olaylı bir maçın içinde yer almıştım. 2018'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Jailson önümde Belhanda'ya tokat atmıştı. Bir anda saha karıştı, herkes birbirine girdi. Ben de o zamanlar Bardhi gibi çok şaşırmıştım. Tabii böyle olayların futbolda yaşanmaması lazım."
"İtalyan futbolu Türk futboluna göre daha kaliteli"
Ocak 2024'te Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Elmas, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduğunda kendisinin üst seviyeye geldiğini sandığını ancak İtalya'da farklı bir durum yaşadığını kaydetti.
Transferini o dönem Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'nin istediğine dikkati çeken Elmas, "Ancelotti ile bayağı bir çalıştım, eksik yönlerimi gördüm. İtalyan futbolu Türk futboluna göre daha çok taktiksel. Türkiye'de daha çok açık futbol oynanıyor. Sertlik olarak iki ülke futbolu da aynı. Ancak İtalyan futbolu Türk futboluna göre daha kaliteli. Çünkü daha büyük takımlar mücadele ediyor. Serie A'nın kalite üstünlüğü var ve taktiksel anlamda daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.
İtalya'daki tribünlerin ise Türkiye ile mukayese edilemeyeceğini belirten Kuzey Makedonyalı futbolcu "Türkiye'deki kadar ateşli bir taraftar görmedim. Şampiyonlar Ligi'nde, büyük maçlarda da oynadım ama Türkiye'deki futbol coşkusuna başka bir yerde şahit olmadım. Türkiye taraftar konusunda başka bir seviyede." diye konuştu.
"Ailem Kütahya taraflarından gelmiş"
Türk gurbetçilerin Avrupa'da kendisine destek olduğunu aktaran Elmas, "Almanya'daki Türk taraftarlar her zaman yanımda. Bana büyük ilgi gösteriyorlar. Zaten ben Türküm. Kuzey Makedonya'da yaşıyorum, doğduğum ülke bana çok şey verdi ama ben Türk asıllıyım." ifadelerini kullandı.
Kuzey Makedonya'da bilinen Türk ailelerden olduklarını kaydeden Elmas, "Ben Üsküp'te doğdum, babam Tetovalı (Kakandelen). Ailem Osmanlı zamanında Kütahya taraflarından gelmiş. Bursa ve İzmir'de akrabalarımız var." bilgisini verdi.
"Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı"
Fatih Terim'in teknik direktör olduğu dönemde kendisine Türk Milli Takımı için teklif ulaştığını açıklayan Elmas, şöyle devam etti:
"Üsküp'te 5 Haziran 2017'de Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile 0-0 biten bir maçı vardı. Öncesinde Fatih Terim beni milli takıma istedi ama olmadı. Ben de o zaman Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldım. Daha sonra 21 Yaş Altı Takımı'na gönderildim. 11 Haziran'da ise ilk kez Kuzey Makedonya A Milli Takımı formasını giydim. Bu süreçte eğer Kuzey Makedonya'nın teklifini kabul etmeseydim, iki sene yurt dışında oynayamama gibi bir ceza söz konusuydu. Zaten böyle bir karar vermek gerçekten zordu. Doğduğum ülke Kuzey Makedonya'yı tercih ettim."
"Arda Güler'in kendisini fiziksel olarak geliştirmesi lazım"
Arda Güler'i Fenerbahçe'de oynarken takip ettiğini dile getiren genç yıldız, Real Madridli futbolcu için, "İyi topçu. İyi tekniği ve futbol vizyonu var. Bence biraz kendisini fiziksel olarak geliştirmesi lazım. Onu da Real Madrid'de yapacağını düşünüyorum. Ona tek tavsiyem, üst seviyelerde olan futbolculardan bir şeyler öğrenmesi. Panik yapmasın. Kendisi daha çok genç. Adım adım gitmesi lazım. Eğer bunları yaparsa, kesinlikle Arda Güler en iyi Türk futbolcusu olabilir." şeklinde görüş belirtti.
Antalya'daki hazırlık maçlarının Ramazan ayına denk gelmesine değinen Eljif Elmas, çocukluğundan itibaren oruç tuttuğunu ve bunun futbolculuk hayatını etkilemediğini anlatırken, "Hiçbir zaman oruçla futbolculuğu karıştırmadım. Çünkü oruç benim için bambaşka bir ibadet. Müslümanım ve her zaman, her şartta orucumu tutarım. Benim için ilk başta ailem ve dini değerlerim, sonra ise futbol gelir." açıklamasını yaptı.
"Napoli'de başarılıydım"
Serie A ekiplerinden Napoli'de geçirdiği dört seneyi değerlendiren Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Napoli'de bazen yedek de olsam başarılı bir dönem geçirdim. Osimhen ve Khvicha'nın ardından en çok asist yapan ve gol atan üçüncü oyuncuydum. Bu anlamda başarılıydım. Napoli'de 33 yıl aradan sonra şampiyonluk sevincine ortak oldum. Bu Juventus'un ve Inter'in kazandığı şampiyonluklara benzemez, daha değerliydi. Napoli her sene şampiyon olmuyor çünkü. İyi bir dönem geçirdim. İtalya Kupası'nı da aldık. Yaklaşık 200 maçta forma giymişim. 19 yaşımda gittim İtalya'ya ve 24 yaşına kadar oradaydım. Artık değişmenin vakti geldi diye düşündüm. Sürekli 11'de forma giyebileceğim bir takım olsun istedim. O yüzden Leipzig'i seçtim. Leipzig genç oyunculara şans tanıyan bir ekip. Şimdi Alman futboluna adapte oluyorum. Seneye tam formunda bir Eljif Elmas izleyebilirsiniz." diye konuştu.
"Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'nda oynama hayalim var"
Antalya'daki kampın milli takıma iyi geleceğini ifade eden Elmas, takımdaki genç oyuncularla yeni bir hava yakalamayı hedeflediklerini söyledi.
Moldova önünde 1-1 biten hazırlık maçında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sezonun sonunda iki hazırlık maçımız daha olacak. Haziran ayında Hırvatistan ve Çekya ile karşılaşacağız. Kuzey Makedonya Milli Takımı olarak önümüzdeki senelerde güzel işler başaracağımızı düşünüyorum. Kuzey Makedonya, Türkiye gibi 80 milyonluk bir ülke değil. Sadece 1,5 milyon nüfusumuz var. Bu yüzden milli takıma oyuncu bulmak bile zor oluyor. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak adımızı duyurduk. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli takımdaki hedeflerim, bir kez daha Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası'nda oynama hayalim var."
Son Dakika › Spor › Eljif Elmas: Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum - Son Dakika
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