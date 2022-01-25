Elmas'tan canlı yayına damga vuran sözler! Fatih Terim'e Torrent'i anlatmış ama eksik

Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında Galatasaray Başkanı Burak Elmas çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in takımdan ayrılış sürecini ilk kez anlatan Elmas, "Yolları ayırmak için yeterli sebebim vardı" dedi.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"YAPTIĞIM GÖRÜŞMENİN DETAYINI AKTARMADIM"

"Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamızla bir maç sonrası yaptığım görüşmede Guardiola'nın eski yardımcılarıyla ilgili bir bilgi geldiğini ve ona bunu ileteceğimi söyledim. Yaptığım görüşmenin detayını aktarmadım. Orada haklıdır.

"'FATİH TERİM KALSIN' DİYENLER OLDU"

Başkan olarak Galatasaray için doğru olduğunu düşündüğüm kararı almam lazımdı, aldım. Bunun da arkasındayım. Bu kadar zor bir durumda Galatasaray'ı buradan çıkarmayı çalışıyorsanız sizi kimsenin korumasını bekleyemezsiniz. Bu yalnız bir konu. Yönetimde 'Fatih Terim kalsın' diyenler oldu, değişimin zamanlaması ile ilgili görüşleri olanlar vardı.

"YETERLİ SEBEBİM VARDI"

Kararı aldığım andaki verilere bakarsanız bu kararı almam için yeterli sebebim vardı. Kişilerle ilişkilerimizi, Galatasaray'da alınan kararlarla karşılaştırmamak lazım. O alınan kararlar, kişilerin önemini de Galatasaray açısından azaltmaz."