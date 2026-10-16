Elmira Yasin bronz madalya kazandı, Şevval Çayır U23'te altın için mindere çıkacak

Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli güreşçi Elmira Yasin, üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki organizasyona kadınlar kategorisinde yapılan müsabakalarla devam edildi.

İlk turda 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Belaruslu Viktoryia Radzkova'yı 6-1 mağlup eden Elmira Yasin, çeyrek finalde 23 yaş altı dünya şampiyonu ABD'li Kylie Welker'a yenildi.

Repesaj müsabakasında Polonyalı Patrycja Cuber'i 4-0 yenen Elmira, üçüncülük karşılaşmasında da Rus Mariia Silina'ya 5-1 üstünlük sağlayarak bronz madalya kazandı.

Şevval Çayır finalde

Kadınlar 53 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Şevval Çayır, adını finale yazdırdı.

İlk maçında Kanadalı Serena Rosa Benedetto'yu, çeyrek finalde de Meksikalı Sofia Gonzalez'i 10-0 teknik üstünlükle mağlup eden Şevval, yarı finalde İspanyol Carla Jaume Soler'i tuşla yenerek finale çıktı.

Milli sporcu, altın madalya mücadelesinde ABD'li Cristelle Noelle Rodriguez Dobler ile karşılaşacak.