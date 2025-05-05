Elvir Baljic maç sonu küplere bindi: Hepimizle dalga geçiyor, yalvarırım bu adamı gönderin - Son Dakika
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Spor

Elvir Baljic maç sonu küplere bindi: Hepimizle dalga geçiyor, yalvarırım bu adamı gönderin

Elvir Baljic maç sonu küplere bindi: Hepimizle dalga geçiyor, yalvarırım bu adamı gönderin

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyet sonrası sarı-lacivertlilerin efsane golcüsü Elvir Baljic, teknik direktör Jose Mourinho'yu hedef aldı. Baljic, yayıncı kuruluş ekranlarında yaptığı yorumlarda, ''Hepimizle dalga geçiyor! Yalvarırım bu adamı gönderin'' ifadelerini kullandı.

05.05.2025 10:49
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği maçı yayıncı kuruluş ekranlarında yorumlayan sarı lacivertlilerin efsane golcüsü Elvir Baljic, Jose Mourinho'yu hedef aldı.

"HEPİMİZLE DALGA GEÇİYOR BU ADAM"

Yayıncı kuruluş BeINsports'un yayınında maçı değerlendiren Elvir Baljic Mourinho için "Hepimizi kandırıyor, bu adamı gönderin" ifadelerini kullandı.

İşte Elvir Baljic'in açıklamaları;

"Mourinho kötü bir teknik direktör. Hepimizle ve Fenerbahçe camiası ile dalga geçiyor. Hepimizle alay ediyor. Egosu ve kibiriyle böyle bir kadroyu mahvedemez! Yine affedersin saçma sapan işler yaptı! Senin bunlara hakkın yok! O kadar çok şey var ki... Yönetime de bir şey söyleme istiyorum, çok sinirliyim! Lütfen, yalvarıyorum bu adamla devam etmeyin... Bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz ya!"

Jose Mourinho, Elvir Baliç, Fenerbahçe, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elvir Baljic maç sonu küplere bindi: Hepimizle dalga geçiyor, yalvarırım bu adamı gönderin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bir sen eksiktin 4 19 Yanıtla
  • Ankara null:
    yok yedirmeyiz joseyi. o bizimdir.kirmizi cizgimizdir :) 12 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    haklısin balic niye saygı duyacağız ahh bir gitse ama adamda zaten yüz yokki niye gidecek Fenerbahçe umrunda degilki adamın derdi zaman gecsin birde kovsunlar tazminat alayım tamam. 10 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    baliç oğlum ver parasını gönder. biz galatazaraylılar bile fenere acır olduk 5. yıldız olmasa mevzu bukadar bastırmazdık ama morinyo belki avrupada bişey yapar 3 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Tmm ver tazminatını öde kovarsan kov elvir efendi 0 4 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bu morinyoyu gönderin yada yönetim olarak siz defolup gidin 2 0 Yanıtla
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