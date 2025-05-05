Elvir Baljic maç sonu küplere bindi: Hepimizle dalga geçiyor, yalvarırım bu adamı gönderin

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybettiği maçı yayıncı kuruluş ekranlarında yorumlayan sarı lacivertlilerin efsane golcüsü Elvir Baljic, Jose Mourinho'yu hedef aldı.

"HEPİMİZLE DALGA GEÇİYOR BU ADAM"

Yayıncı kuruluş BeINsports'un yayınında maçı değerlendiren Elvir Baljic Mourinho için "Hepimizi kandırıyor, bu adamı gönderin" ifadelerini kullandı.

İşte Elvir Baljic'in açıklamaları;

"Mourinho kötü bir teknik direktör. Hepimizle ve Fenerbahçe camiası ile dalga geçiyor. Hepimizle alay ediyor. Egosu ve kibiriyle böyle bir kadroyu mahvedemez! Yine affedersin saçma sapan işler yaptı! Senin bunlara hakkın yok! O kadar çok şey var ki... Yönetime de bir şey söyleme istiyorum, çok sinirliyim! Lütfen, yalvarıyorum bu adamla devam etmeyin... Bundan sonra Mourinho'ya saygı duymuyorum. Bu kadar da olmaz ya!"