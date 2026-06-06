Milli güreşçi Elvira Süleyman Kamaloğlu, Ulanbator Açık Turnuvası'nda üçüncü oldu.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'daki "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Süleyman Kamaloğlu, bronz madalya aldı.
Milli sporculardan Bediha Gün (59 kilo) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ise turnuvayı beşinci sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › Elvira Kamaloğlu Ulanbator'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?