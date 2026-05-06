Emekli Hakem'den Maç Tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Hakem'den Maç Tahmini

Emekli Hakem\'den Maç Tahmini
06.05.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünver Öztekin, Eskişehirspor-Balıkesirspor maçında Balıkesir'in 1-0 kazanacağını tahmin etti.

Eskişehirspor-Balıkesirspor play-off 1. tur rövanş maçını izlemek için Eskişehir'e gelen emekli futbol hakemi Ünver Öztekin, maçı Balıkesir ekibinin 1-0 kazanacağını tahmin ettiğini belirtirken, "Burada hangi takım kazanırsa kazansın mutlu olacağım, çünkü başaran ve iyi oynayan kazansın derim" diye konuştu.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, 24 Nisan 2026 tarihinde deplasmanda karşılaştığı Balıkesirspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş mücadelesi ise bugün Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak. Maç heyecanı şehri sararken, takımlarına destek olmayan isteyen birçok Balıkesirspor taraftarı da Eskişehir'e geldi. Balıkesir'den gelen vatandaşlardan birisi olan 67 yaşındaki emekli futbol hakemi Ünver Öztekin, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"Sporun amaçları dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygıdır"

1982-1994 yılları arasında futbol hakemliği yaptığını, aynı zamanda matematik öğretmeni olduğunu ifade eden Ünver Öztekin, heyecanlı maçla ilgili olarak, "Ben her zaman oynayanın kazanmasından yanayım. Balıkesirliyim ama aynı zamanda Eskişehir'e de sevgim ve saygım sonsuz. Burada hangi takım kazanırsa kazansın mutlu olacağım, çünkü başaran ve iyi oynayan kazansın derim. Sporun amaçları dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygıdır. Bunun zirveye taşınmasını istiyorum. Kırıcı ve dökücü olmadan seyircilerin kaynaşmasını, sporcuların kucaklaşmasını ve dostluk rüzgarının dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyorum. Futbol biraz da şans işi. Eskişehirspor'un Balıkesir'deki maçını izledim, her iki takım da iyiydi ve sanırım burada her iki taraf da eşit hakka sahip. Bizim eski bir amigomuz var, onun tahminini söyleyeyim; o, Balıkesir'deki maçın 2-1 biteceğini, Eskişehir'de ise Balıkesir'in 1-0 kazanacağını söylemişti. Kendisi saygı duyduğum bir amigodur, onun tahminini onaylıyorum. Eskişehir'de Balıkesir 1-0 kazanır diye düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emekli Hakem'den Maç Tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

00:03
Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
23:32
ODTÜ’deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
ODTÜ'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti
23:26
Beşiktaş’tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
22:18
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 03:33:31. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli Hakem'den Maç Tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.