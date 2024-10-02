Emekli Kadınlardan Uzun Mesafe Koşusu

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Koşabiliyorken koş" projesi kapsamında İzmir'de yaşları 45 ile 66 arasında değişen 6 emekli kadın, uzun mesafe koşulara katılıp spor yapmak için yaş sınırı olmadığını gösteriyor.

Yıllarca öğretmen ve banka çalışanı gibi işlerde çalıştıktan sonra emekli olan 6 kadın, hareketli bir yaşam için 4 yıl önce Buca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün pilates, bisiklet, halk oyunları gibi kurslarına başvurdu.

Kurslarda antrenör Filiz Adıgüzel ile tanışan kadınlar, 2022'de yürüyüş programına katıldı. Haftada 3 gün yürüyüş yapan Adıgüzel ve öğrencileri, 1 yıl önce koşulara katılmak için çalışmalara başladı. Daha önce Karabağlar ilçesinde 12 kilometrelik parkurda yarışan 6 kadın sporcu, bu yıl 9 Eylül'de düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonda ter döktü.

-"Bir tur yürüyeceklerine bile inanmıyorlardı"

Antrenör Filiz Adıgüzel, AA muhabirine, öğrencilerinin azmi ve isteklerinden çok etkilendiğini anlattı.

Atletizm takımı kurarken öğrencilerinin yaşı nedeniyle biraz tedirginlik yaşadığını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Öncelikle sadece yürüyüşle başladık, bir tur. Sonrasında bir dakika koştular, bir dakika yürüdüler. Baktılar ki rahatlar, bu bir dakikalar, iki dakikalara çıkmaya başladı. Üç, dört derken haftada iki, üç antrenmana kadar çıkmaya başladık. Haftada üç antrenmanla birlikte bu defa hedeflerini biraz daha yükselttiler, 21 kilometreye doğru ulaştırma hevesine girdiler. Bunda da çok kısa bir süre olmasına rağmen büyük bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum. Zorlandılar başlangıçta. İlk egzersize katıldıklarında bir ayakkabı bağcığını bile bağlayamıyor, eğilemiyor, bir tur yürüyeceklerine bile inanmıyorlardı. Sadece aktif olarak böyle haftada iki gün geliyorlardı. Kırk, kırk beş dakikalık egzersize katılıp gidiyorlardı."

Nermin Kahramanlı (58) önce eğitim hayatı sonra da yoğun geçen iş yaşantısı nedeniyle sporla ilgilenemediğini anlattı.

Adıgüzel ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini kaydeden Kahramanlı, "Koşmak benim doğama ters, ben koşamam' diyordum. İlk önce 14 kilometreyi tamamladım, çok mutluyum. Yapabilmek, başarabilmek güzel. Koşuyla ilgilendikten sonra çok canlıyım, kendimi genç hissediyorum, mutluyum ve huzurluyum. Çocuklarım da benden haz alıyorlar. İnsan her yaşta her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

Canan Acar ise 47 yaşında olduğunu, sporun hayatını değiştirdiğini anlattı. Spora başlamadan önce 97 kilogram olduğunu anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Ayakkabımı bağlayamaz haldeydim. Hocam ile tanıştım destek ve özverisiyle çalışmalarla buraya kadar geldik. 38 kilo verdik. Önceden 'ben koşamam' diyordum. Kimseyle yarışım yok, hedefim sağlıklı yaşam. Yakın çevrem koşmama ihtimal vermiyordu. Eski halimi gördükleri için şimdi imrenme oluyor. Onlara da rol model oluyorsunuz."

Zeynep Asiye Şahin de 60 yaşında olduğunu, yarı maratonda 21 kilometreyi 2 saat 43 dakikada tamamladığını, koşarken kendini çok mutlu hissettiğini söyledi.

Buca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Sarıer ise grubun azmine ve antrenman istikrarına hayran olduğunu belirterek, 21 kilometrelik yarı maratonu tamamlayanların olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.