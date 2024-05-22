Emel Dereli ve Ruken Tek Özbekistan'da birincilik elde etti - Son Dakika
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Spor

Emel Dereli ve Ruken Tek Özbekistan'da birincilik elde etti

Emel Dereli ve Ruken Tek Özbekistan\'da birincilik elde etti

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atletler Emel Dereli ve Ruken Tek, Özbekistan'da düzenlenen Gennady Arzumanov Memorial yarışmasında başarılı performans sergiledi. Emel Dereli, kadınlar gülle atma dalında 17,47 metrelik atışıyla birinci olurken, Ruken Tek ise kadınlar 3000 metre engellide 9 dakika 42.53 saniyelik süresiyle birincilik elde etti.

22.05.2024 21:07
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Özbekistan'daki Gennady Arzumanov Memorial yarışmasına katılan milli atletlerden Emel Dereli, gülle atma, Ruken Tek de 3000 metre engellide birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Emel ve Ruken, başkent Taşkent'te düzenlenen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinlikte yarıştı.

Emel 17,47 metrelik atışıyla kadınlar gülle atma, Ruken ise 9 dakika 42.53 saniyelik süresiyle kadınlar 3000 metre engellide ilk sırayı aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Emel Dereli ve Ruken Tek Özbekistan'da birincilik elde etti - Son Dakika

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