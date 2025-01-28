Emin Mekatronik Şampiyon! - Son Dakika
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Emin Mekatronik Şampiyon!

Emin Mekatronik Şampiyon!

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon oldu.

28.01.2025 12:24
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Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-siyahlılar oynadığı 15 maçın hepsini kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Berkecan Kalkan, Hamza Yıldız, Şevki Dursun

EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Abdürrahim Çopur, Samet Dağlı, Ramazan Özön, Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Ikwa

Anadolu Yıldızları: M. Arda Ekiz, Kayahan Kömür, Yusuf Karacan (A. Furkan Salman dk. 85), Mehmet Tumar, Galip Bayram, Ali E. Gedik, Veli Demirci, Arif Gümüş, Furkan Zehir, Adem E. Balcı

Goller: Nathan Ikwa (dk. 36, 50, 56, 65), Abdürrahim Çopur (dk. 45+1), Samet Dağlı (dk. 47), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 88) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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