Emin Mekatronik Şampiyon!

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Emin Mekatronik Döğergücü FK, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mavi-siyahlılar oynadığı 15 maçın hepsini kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Berkecan Kalkan, Hamza Yıldız, Şevki Dursun
EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Abdürrahim Çopur, Samet Dağlı, Ramazan Özön, Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Ikwa
Anadolu Yıldızları: M. Arda Ekiz, Kayahan Kömür, Yusuf Karacan (A. Furkan Salman dk. 85), Mehmet Tumar, Galip Bayram, Ali E. Gedik, Veli Demirci, Arif Gümüş, Furkan Zehir, Adem E. Balcı
Goller: Nathan Ikwa (dk. 36, 50, 56, 65), Abdürrahim Çopur (dk. 45+1), Samet Dağlı (dk. 47), Yusuf Kenan Karabulut (dk. 88) (EMT Döğergücü FK) - KAYSERİ
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