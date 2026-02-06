Emin Müftüoğlu: "Çok iyi bir organizasyonu bitirdik"

Konya'da 1-5 Şubat arasında gerçekleştirilen UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası tamamlandı.

Avrupa Bisiklet Birliği ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Spor Toto ve Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası tamamlandı. Şampiyona hakkında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Şampiyonanın nasıl geçtiğinin en güzel özeti Avrupa Başkanının söyledikleri. Kusursuz bir şampiyona geçtiğini söylüyor. Bütün sporcular, antrenörler ve organizasyonda görev alan Avrupa Federasyonundaki çalışanların hepsi çok mutlu. Televizyon yayınları da çok iyi gittiğini söylüyor. İtalya'da işte Avrupa'nın değişik gazetelerini, internet sitelerini bana gösterdi. Çok güzel farklı resimler, farklı haberler yapmışlar. Yani Hem PR olarak hem tanıtım olarak hem de organizasyon olarak çok iyi bir organizasyonu bitirdik" dedi.

"Bu organizasyonun devamının gelmesi için hem ülke olarak hem Konya olarak çaba sarf edeceğiz"

Dünyada sayılı veledrom olduğunu söyleyen Emin Müftüoğlu, "Genelde de şampiyonalar hep böyle öncesinde planlanmış oluyor. Mesela Dünya Şampiyonası'nı şimdi yapalım desek 2032'ye kadar yapma imkanı yok. Sonuç olarak bisiklet turizminin de Konya turizmine çok katkısı oldu. Biliyorsunuz 10 gündür burada takımlar var. Bir hayli geceleme yaptı. Otelciler memnun, esnaf memnun ve bu organizasyonun daha çok devamının gelmesi için hem ülke olarak hem Konya olarak çaba sarf edeceğiz. Yeni organizasyonları yapmak istiyoruz ve Konya Valimiz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Konya İl Spor Müdürümüz hep birlikte büyük katkı sağladılar. Kamu kurum ve kuruluşları büyük destek verdiler. Sağlığından, emniyetine, milli eğitiminden tüm karayollarına kadar hepsinin büyük destekleri oldu" ifadelerini kullandı

"Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman performans açısından iyi bir yere gidiyoruz"

Rekorlar kırıldığını ve üst üste bu kadar rekor beklenmediğini ifade eden Emin Müftüoğlu, "Geçen sene Uluslar Kupası'nı yaptık. O da çok başarılı bir organizasyondu. Bu organizasyonları Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde yapıyoruz. Bakanımıza ve tüm bakanlığımıza teşekkür etmek istiyoruz. Bu veledromun yapılmasının talimatını veren ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bu veledrom yapılmasaydı ne bu organizasyonlar olur ne de sportif açıdan belli bir noktaya giderdik. Dün milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz iyi bir yarış çıkardı. İlk gün ilk 10'daydı ve madalyaya gider miyiz hesabı yaparken hakemlerle bir sürtüşmesi ile yarışı bırakmak zorunda kaldı. Ama geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman performans açısından iyi bir yere gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki olimpiyatlara bilhassa 2032'de madalya kovalayan bir ülke konumuna gelmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. - KONYA