Emine ve Fatma'dan Altın Madalya

Hollanda Açık Trampolin Cimnastik Yarışması'na katılan Emine Güneş ile Fatma Rana, 13-14 yaş senkron kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Emine ile Fatma, Alkmaar kentinde düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 45.550 puanla şampiyonluğa ulaştı.
