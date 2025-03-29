Emirhan Topçu: Galibiyet İçin Savaşacağız

- Emirhan Topçu: "Sezonun geri kalanındaki tüm maçlarda da galibiyet için sahaya çıkacağız"

İSTANBUL - Beşiktaşlı oyuncu Emirhan Topçu, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Sezonun geri kalanındaki tüm maçlarda da galibiyet için sahaya çıkacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlılarda stoper oyuncusu Emirhan Topçu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Emirhan, "Sezon başından itibaren istediğimiz her şeyi sahaya yansıtamadık. İçeride ne kadar iyi futbol oynasak da istemediğimiz puan kayıpları yaşadık. İstemediğimiz beraberlikler ve mağlubiyetler yaşadık. Bunun için çok üzgünüz. Fakat büyük maçlardan bir tanesi hariç hepsini kazandık. Bugün Beşiktaş olduğumuzu gerçekten kanıtladık. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Sezonun geri kalanındaki tüm maçlarda da galibiyet için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

"Performansımın asıl sebebi takım arkadaşlarım"

Stoper tandeminde farklı pozisyonlarda oynamasının sorun teşkil etmediğini belirten Emirhan Topçu, "Normalde adaptasyon sorunu olur ama ben buraya geldiğimden itibaren hiçbir zaman bunu yaşamadım. Geldiğim günden itibaren sanki senelerdir buradaymışım gibi hissettim. Stoperde görev aldığım bölgenin sürekli değişmesi benim için bir problem teşkil etmedi. Takımdaki tüm stoperlerimiz iyi olduğu için burada hangi pozisyonda oynarsam oynayayım sorun yaşamadım. Yükselen performansımın asıl sebebi takım arkadaşlarım. Paulista, Felix ve Tayyip'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.