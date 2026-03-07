Emirhan Yılmaz Avrupa Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emirhan Yılmaz Avrupa Kupası'nda

Emirhan Yılmaz Avrupa Kupası\'nda
07.03.2026 06:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli judocu Emirhan Yılmaz, Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.

Bilecikli judocu Emirhan Yılmaz, Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Judo Birliği (EJU) 2026 faaliyet programında yer alan 'Antalya Millennium Team Cadet European Cup 2026', Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yaklaşık 25 ülkeden 750'ye yakın sporcunun katılacağı önemli organizasyonda genç sporcular madalya mücadelesi verecek. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kilogram kategorisinde Türkiye 5'incisi olan Bilecikli sporcu Emirhan Yılmaz da turnuvada hem Bilecik'i hem de Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcu, organizasyonda başarılı bir derece elde edebilmek için tatamiye çıkacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcunun önemli bir organizasyonda mücadele edeceğini belirterek, "Sporcumuz Emirhan Yılmaz'ın uluslararası bir organizasyonda ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olması bizleri gururlandırıyor. Sporcularımızın bu tür organizasyonlarda yer alması tecrübe açısından da büyük önem taşıyor. Sporcumuza ve antrenörümüz Serkan Can'a başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan Yılmaz Avrupa Kupası'nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 07:08:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Emirhan Yılmaz Avrupa Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.