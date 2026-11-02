Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın deplasmanda AZS UMCS Lublin'e konuk olacak - Son Dakika
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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı yarın deplasmanda AZS UMCS Lublin'e konuk olacak

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Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın TSİ 20.00'de AZS UMCS Lublin'e deplasmanda konuk olacak. Grupta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alan İstanbul temsilcisinin rakibi AZS UMCS Lublin ise 3 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Emlak Konut Kadın Basketbol Takımı, ?FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında yarın Polonya'nın AZS UMCS Lublin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Mosir Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Geride kalan haftalarda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Emlak Konut, grubunda 3. basamakta yer alıyor.

AZS UMCS Lublin ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisi, grubundaki son maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 80-65 mağlup oldu.

Kaynak: AA
İstanbulSporSon Dakika

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