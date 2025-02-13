Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Emlak Konut Spor Kulübü ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3 sayı fark ile 75-72 kazandı.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli, Mustafa Candemir Tabak
Emlak Konut SK: Jessica Thomas (19), Robyn Lashae Parks (15), Victoria Macaulay (17), Astou Ndour (14), Sehernaz Çidal (10), Berfin Sertoğlu, Gamze Takmaz
Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield (27), Aerial Powers (10), Kübra Erat (9), Christelle Diallo (11), Sokhna Fall (15), Meltem Avcı, Hatice Sönmez, Gonca Karataş
Periyotlar:
1. Periyot: 31-15 (Emlak Konut SK lehine)
2. Periyot: 49-33(Emlak Konut SK lehine)
3.Periyot: 61-54 (Emlak Konut SK lehine)
5 Faul alan: Astou Ndour (Emlak Konut SK) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Emlak Konut SK, Kayseri'yi 3 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
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