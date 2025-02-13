Emlak Konut SK, Kayseri'yi 3 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika
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Spor

Emlak Konut SK, Kayseri'yi 3 Sayı Farkla Yendi

Emlak Konut SK, Kayseri\'yi 3 Sayı Farkla Yendi

Emlak Konut, Melikgazi'yi 75-72 mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyetini aldı.

13.02.2025 09:17
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Emlak Konut Spor Kulübü ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3 sayı fark ile 75-72 kazandı.

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli, Mustafa Candemir Tabak

Emlak Konut SK: Jessica Thomas (19), Robyn Lashae Parks (15), Victoria Macaulay (17), Astou Ndour (14), Sehernaz Çidal (10), Berfin Sertoğlu, Gamze Takmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield (27), Aerial Powers (10), Kübra Erat (9), Christelle Diallo (11), Sokhna Fall (15), Meltem Avcı, Hatice Sönmez, Gonca Karataş

Periyotlar:

1. Periyot: 31-15 (Emlak Konut SK lehine)

2. Periyot: 49-33(Emlak Konut SK lehine)

3.Periyot: 61-54 (Emlak Konut SK lehine)

5 Faul alan: Astou Ndour (Emlak Konut SK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emlak Konut SK, Kayseri'yi 3 Sayı Farkla Yendi - Son Dakika

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