Emniyet ve Futbol Federasyonu\'ndan İşbirliği Ziyareti

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Emrullah Gölcük'e üzerinde isminin yazılı olduğu ve imzalı bir A Milli Takım forması takdim etti. - İSTANBUL