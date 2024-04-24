Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU SENE SKORLAR GELMEDİ"

Karşıylaşmayı değerlendirenEmre Belözoğlu, "Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu sene kendi adıma üzgün olduğum yer, skorlar gelmedi. Çok fazla beraberlik var. Ama yine de oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"OYUNUN GALİBİ BİZİZ"

Genç teknik adam, "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı. İstanbul'a ümitli bir şekilde gideceğiz" açıklamasını yaptı.

MORUTAN'IN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Sakatlanan ve oyunu sedyeyle terketmek zorunda kalan Olimpiu Morutan'ın sağlık durumu hakkında konuşan Belözoğlu, "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu" değerlendirmesini yaptı.

"SOSYAL MEDYA LAĞIM ÇUKURU"

Alexis Flips'in performansının sosyal medyada eleştirilmesini sert tepki gösteren Emre Belözoğlu, "Sosyal medyanın benim için hiçbir anlamı yok. Gerçek olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir karşılığı olmayan bir lağım çukuru olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Alexis bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Ben bir oyuncu transfer ederken, ondan bir performans bekleyerek ediyorum. Bugün performansında eleştirilecek bir şey bulamıyorum. Benim adıma sosyal medyanın hiçbir karşılığı yok. Bizim ailemize küfür edecekler, biz şikayetçi olduğumuzda bize yalvaracaklar yok öyle bir dünya! Bu ülkede, bu düzelmedikten sonra benim oyuncum ve ben mücadele etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.