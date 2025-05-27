Emre Belözoğlu Galatasaray\'ın yıldızını Antalyaspor\'a istiyor

Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Emre Belözoğlu, Başkan Sinan Boztepe ile koordineli şekilde transfer çalışmalarına devam ediyor.

HEDEF YUSUF DEMİR

İddialı bir kadro kurarak gelecek sezon üst sıralarda yer almak isteyen Emre Belözoğlu, kanatta hızlı bir isim ararken, aradığı ismi Galatasaray'da buldu. Genç hocanın Sarı-kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'i istediği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı kulübün sezon sonunda 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

Kariyerinde daha önce Rapid Wien, Barcelona ve Basel formaları giyen Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray'da 16 maça çıktı. Sağ kanatta görev yapan Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.