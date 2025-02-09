Emre Belözoğlu: 'Hakedilen puanı almak istiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emre Belözoğlu: 'Hakedilen puanı almak istiyoruz'

Antalyaspor'un teknik direktörü Belözoğlu, 0-0 biten maçın ardından üstün oyunlarını değerlendirerek hak ettiklerini belirtip puan almak istediklerini ifade etti.

09.02.2025 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var." dedi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol anlamında güzel bir maç olduğunu belirtti.

Oyuncuların mükemmel bir performans sergilediğini söyleyen Belözoğlu, "Takımın verdiklerimizi uygulama çabası çok güzeldi. Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var. Son 3 maçta 13 gol atan takıma karşı maçı pozisyon vermeden bitirdik. Biz ise 6-7 net pozisyon bulduk." diye konuştu.

Oyuncuların emeğine, göstermiş olduğu çabaya üzüldüğünü anlatan Belözoğlu, bu maçta hakedilen 3 puanı Adana Demirspor karşısında almak istediklerini kaydetti.

Teknik adamların dokunuşlarının yüzde 25 oranında takımı olumlu etkilediğine dikkati çeken Belözoğlu, oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu, daha önce 3 takım çalıştırdığını ve ilk defa birbirini seven ve sadece forma giydiği takımı, Antalyaspor'u konuşan bir takımı yönettiğini aktardı.

Hakettikleri oyunun karşılığını almak istediklarını anlatan Belözoğlu, biran önce alttaki 4 takımdan uzaklaşmak isediklerini vurguladı.

Emre Belözoğlu, her maça ayrı senaryo belirlediklerini ve takımı buna göre çalıştırdıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin, Galatasaray-Adana Demirspor maçında Akdeniz ekibinin maçtan çekilmesine ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, "Bu sene özelinde değil, Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında da söylemiştim. Türk futbolu marka değerini seneler önce kaybetmeye başlamıştı. Bugün konuşulması gereken şeyler neler ama biz neler konuşuyoruz. Konuşulacak çok şeyler var ama ben maçta ne olduğunu bilmiyorum. Kendi takımıma motiveyim. Ama Türkiye'de Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir. Bence bu sene özelinde değil seneler önce ülkedeki futbolun marka değeri kaybolmuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Adana Demirspor, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Başakşehir, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: 'Hakedilen puanı almak istiyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 03:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: 'Hakedilen puanı almak istiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.