 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Emre Belözoğlu: İkinci yarıda yaptığımız hamlelerin karşılığını aldık - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Belözoğlu: İkinci yarıda yaptığımız hamlelerin karşılığını aldık

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, eksik kaldıkları oyunda ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin karşılığını aldıklarını söyledi. Belözoğlu, zor hava ve saha şartlarında oynanan maçta mücadele eden herkesi ve hakem heyetini tebrik ettiğini belirtti.

Emre Belözoğlu: İkinci yarıda yaptığımız hamlelerin karşılığını aldık
09.01.2024 - 20:43,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, eksik kaldıkları oyunda ikinci yarıda yaptıkları hamlelerin karşılığını aldıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zor hava ve saha şartlarında bir maç oynandığını belirterek, saha içinde mücadele eden herkesi ve hakem heyetini tebrik etmek gerektiğini kaydetti.

Emre Belözoğlu, kendileri adına her şey çok iyi giderken ve rakipleri sıfır şutla oynadığı dönemde kırmızı kart gördüklerini dile getirerek, "İkinci yarı karşılığını alabileceğimizi düşündüğümüz bir hamle yaptık. Ancak hatalı bir gol yedik. Üstüne bir hamle daha yaptık ve karşılığını aldık." dedi.

Teknik adamlar adına zor bir maç olduğunu kaydeden Belözoğlu, şunları söyledi:

"Maçın 25-30 dakikalık bölümüyle alakalı söylenecek bir şey bulamıyorum. Sahada top oynanır, oynanmaz... Hakemlere de bir şey söyleyemiyoruz. Dokunulmazlıkları var, maşallah. O yüzden söyleyebilecek çok bir şey yok. Üzgünüm. 30 dakika boyunca burada emekler çok ciddi sıkıntıya girdi. Televizyonun başında ve tribünde izleyenler için 30 dakikalık periyotta çok izlenecek bir şey yoktu. Oyuncularım adına söyleyebileceğim ise sahanın içinde gösterdikleri gerçekten çok değerli bir duruş vardı. Oyun kuralları içinde gösterdikleri tepkiyi, kaybetmemek üzerine kurdukları iradeyi çok önemli buluyorum. Soyunma odasındaki atmosferi de çok değerli buluyorum. Bu zorlu şartlarda oynayan sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: İkinci yarıda yaptığımız hamlelerin karşılığını aldık - Son Dakika


20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03
İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58
Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti

Son Dakika
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
18:58 Canlı anlatım! Mücadelede yağmur gibi gol var
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:45 Batman'da kız çocuğu evinin önünde iple asılı halde bulundu
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 21:18:04. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: İkinci yarıda yaptığımız hamlelerin karşılığını aldık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement