Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, 17 puanla 5. sırada yer alıyor

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, 17 puanla 5. sırada yer alıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa, Aralık 2025'te göreve başlayan teknik direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi alan 46 yaşındaki teknik adama teşekkür ederken takım bu sezon 17 puanla 5. sırada bulunuyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Lacivert-beyazlı kulüpteki görevine Aralık 2025'te başlayan 46 yaşındaki teknik adam, 31 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Belözoğlu, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
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