MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Kasımpaşa galibiyeti değerli

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri maçta değerli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. 9 Mehmetçik vatan uğruna canlarını verdi, şehit oldu. Yakınlarına sabır diliyorum. Memleketimiz çok güçlü. Vatan sağ olsun ama körpecik genç kardeşlerimizin böyle can vermeleri bizi çok üzüyor. Maça gelecek olursak, önemli bir maçtı. Antalyaspor maçından sonra yaptığımız analizler, skor olarak karşılık vermese de oyun anlamında her maçı kazandık. 5 beraberlik, 1 mağlubiyet gelince maç kazanamama baskısı oluştu. Antalya maçından sonraki süreç, oyuncuların reaksiyonu bir teknik adam ve ağabeyleri olarak beni mutlu ediyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok değerliydi."

Transfer yasağının kalkacağını vurgulayan ve yönetimin de camiaya söz verdiğini hatırlatan Belözoğlu, transfer sorularına şu cevabı verdi:

"Emre Mor ve Miha Zajc gündemimizde yok. Ancak Fenerbahçe'den bazı oyuncularla ilgili beklentimiz var. Onların yaptığı transferlere göre süreç ilerleyebilir. Niteliği yüksek transferler yapacağız. Fenerbahçe'nin içinden kafamızda bazı isimler var. Çok geniş kadroları var. Yeni transferlerle İsmail hocanın ve yönetimin düşünmeyeceği isimler vardır. Eğer bir profil belirlersek ikili ilişkilerimi kullanırım. Başakşehir'deki Deniz Türüç de listemizde yok."

Transferlerin kendi bilgisi dahilinde yapılacağını aktaran Belözoğlu, "Transfer yapmak için yapmayacağız. Ankaragücü'nün en yeni sevdalısı biri olarak, bu camiayı çok sevdim. Ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Beklentilerin de karşılığını vermek istiyorum. Hep beraber Ankaragücü camiasını beklediği yere getirmek istiyoruz." dedi.

PFDK'nin verdiği ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından aldığı para cezasının sorulması üzerine Belözoğlu, "Diyecek pek bir şeyim yok. Kimse futbol ailesinde art niyetli değil. Hakemlerin, Rizespor maçından sonra yaşamış olduğu olayı kimse tasvip etmedi. Sayın Başkanımız Faruk Koca da üzüntüsünü belirtti. Burada hakkın ve adaletin sürekliliği açısından hakemlerden beklentimiz var. Her paydaştan beklenmesi gereken bir durum. Oradaki sözlerim ağır gelmiş, belki 'intikam' sözü ağırdır. Anlayışla karşılıyorum. Hakemler bütün takımlara adil olmalı diye düşünüyorum. Attığımız her adımımıza her sözümüze de dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşıldıysam özür dilemekten de geri durmam." diye konuştu.

MKE Ankaragücü taraftarını öven ve yaşadıkları süreçte camiaya verdikleri destek için teşekkür eden Belözoğlu, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'la oynayacakları maçta tribünlerin dolmasını istedi.