Emre Belözoğlu kendine hayran bıraktı! Süper Lig tarihinin en iyi hocası

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile küllerinden doğdu. Aykut Kocaman'la orta sıralara bile tutunmakta zorlanan şampiyon kulüp, Emre Belözoğlu ile 5 maçta 15 puan toplayıp, zirve yarışına ortak oldu.

TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe'de yalnızca 1 mağlubiyet gören Emre Belözoğlu, Başakşehir'de yenilgiyle tanışmadı. Lig tarihinde 7 ve üzerinde maça çıkan teknik direktörler arasında yüzde 80'le en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan isim Emre Belözoğlu oldu.