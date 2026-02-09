Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

''KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ OYUNDU''

Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu. Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

''200 DAKİKA DAHA OYNANSA GOL ATAMAZDIK''

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar. Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200'e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim. Bunu yeni olmakla veya kötü antrenman açıklayamazsın. Maç, 200 dakika daha oynansaydı da biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim. Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde ne büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.