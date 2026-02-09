Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık
09.02.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçı sonrasında konuştu. Kötü bir oyun sergilediklerini belirten genç hoca, ''Maç, 200 dakika daha oynansaydı da biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim. Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için.'' dedi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa 16 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 28'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

''KARİYERİMDEKİ EN KÖTÜ OYUNDU''

Belözoğlu, "Bugün çok fazla söylenecek bir şey yok. Sahada ilk 11'de 3 tane beraber oynayan oyuncular, 7 yeni oyuncu ile oynadık. Futbolda bunlar var. Takımın birbirine alışması lazım. Bugün maçın ikinci 45 dakikasındaki oyun teknik adamlık kariyerimdeki en kötü oyundu. Benim takımımın böyle bir görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için dibe vurmanın en net göstergesiydi. Artık Karagümrük maçına odaklanacağız. Tüm taraftarlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Gaziantep takımını da en samimi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

''200 DAKİKA DAHA OYNANSA GOL ATAMAZDIK''

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "7. maçıma çıktım. İlk defa oynayan 7 oyuncu vardı. Yeni oynayan oyuncuların, kaynaşma süreleri olmalı. Bunlar futbolun içinde olan doğal sancılar. Süre tanımak lazım ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hayatımda 200'e yakın teknik direktörlük maçı oynadım ve ikinci yarı kadar kötü bir takım görmedim. Bunu yeni olmakla veya kötü antrenman açıklayamazsın. Maç, 200 dakika daha oynansaydı da biz gol atamazdık. 1 saniye bile gol atarız gibi hissetmedim. Karagümrük maçı artık daha ötesi olmayan maç bizim için. Bugün için futbol kariyerimin totalinde ne büyük hayal kırıklığını yaşadım. Pes etmeyeceğim, hayatım boyunca pes etmedim. Fakat artık Karagümrük maçında bir şeyler olması gerekiyor." dedi.

Emre Belözoğlu, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    emre nereye giderse orada batar 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 00:02:40. #7.11#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.