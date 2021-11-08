Emre Belözoğlu'ndan büyük başarı! Üç büyüklerle farkı kapattı

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu ile uçuşa geçti. Başakşehir, 4 maçta 4 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı.
Başakşehir, Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilmişti. Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.
Başakşehir, 18 puanla 9. sıraya yükseldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile fark 2'ye, Galatasaray'la 3'e indi.
Başakşehir Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçta Beşiktaş'ı 3-2 yendi. Ardından Antalyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 2-1 ve son olarak Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. Başakşehir bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
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