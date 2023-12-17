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Emre Belözoğlu: Oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: Oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuncuların sorumluluklarının yaşanan süreçten sonra daha da arttığını belirtti. Belözoğlu, takımın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda taraftarların desteğinin önemine vurgu yaparken, başkan Faruk Koca'nın cezaevinde ziyaret ettiğini ve camianın birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Hatayspor maçına ilişkin zorlukları bildiklerini ve Ankaragücü'nün kazanan ve kaybetmeyen bir kimliğe bürünmesini önemsediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu: Oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı
17.12.2023 - 17:47,
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı." dedi.

Başkent ekibi, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın ilk bölümü, sarı-lacivertli taraftarlara açık gerçekleşti. Tesislere gelen taraftarlar, MKE Ankaragücü lehine tezahüratlarda bulunarak takıma moral verdi.

Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti.

"Camia, sayın başkanımız için kolay bir süreç değil." diyen Belözoğlu, "Tabii ki futbolun kendi içinde kırmızı çizgileri var. Bunların aşılmasına binaen başkanımız da duyduğu üzüntüyü ifade etti. Şu an tutuklu olarak en büyük sıkıntıyı yaşayan kişi kendisi. Ankaragücü'ne yıllarını vermiş, maddi manevi bu kadar destek vermiş..." ifadelerini kullandı.

"Ankaragücü çok büyük bir camia"

Belözoğlu, Faruk Koca'nın daha önce fair-play ödülü aldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor. Camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok değerli. Biz sahanın içinde bu süreçten kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia. Beklenti burada her zaman yüksekti ama bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı. Biz de bunun bilincinde sahada sportif olarak kulübümüzü en yükseğe çekmek adına daha da motive olacağız. Bunu camiamızın ve taraftarlarımızın bilmesini isterim."

"Yaşanan olaylar ve verilen cezalardan sonra takımda motivasyon düşüklüğü oldu mu?" sorusuna Belözoğlu, "Tabii ki kolay değil. Geçmişte buna yakın olmasa da benzer süreçleri yaşamış bir sporcuydum. Ama açıkçası oyuncularımı motive etmesini bekliyorum. Burada bize görevler düşüyor. Sahada güçlü kılmak adına sadece motivasyonla götüremezsiniz. Sahanın, futbolun gerçeklerini de oyuncularımıza uygulatmamız gerekiyor. Bizim işimiz kolay değil ama bundan kaçacak, çekinecek bir durumumuz yok. Bilgimize, becerimize, tecrübemize inanıyoruz. Oyuncularımızın bütün hareket ettiğinde sahada herkese meydan okuyabilecek bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre dersimizi çalışacağız. Oyuncularımızı motive edeceğini düşündüğüm bir süreç yaşayacağız. Bir an önce başkanımız da özgürlüğüne kavuşursa oyuncularım çok daha motive sahada yer alacaktır." yanıtını verdi.

Koca'yı cezaevinde ziyaret etti

Faruk Koca ile cezaevinde görüştüğünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Kendisini ziyaret ettim, 15 dakika kadar oturduk sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. 2,5 aydır kendisiyle çalışıyorum. Bence çok önemli ve değerli bir insan. Futbol kurallarının kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek suçlusu varmış gibi bu ülkede algı oluşturmaya gerek yok. Yıllarca bunun sıkıntısını yaşamış biri olarak samimice söylüyorum. Kendisi de üzüntüsünü paylaştı. Onu, camiamızı mutlu etmek adına elimizden geldiğince sahanın içinde her şeyi yapmaya çalışacağız."

Belözoğlu, Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maça ilişkin ise "Bu ligde her maç zor, maç kazanmak zor. Her takımın inişli, çıkışlı periyotları olabilir. Hatayspor da lige çok iyi başladı, sonrasında belli bir düşüş yaşadı. Bu da doğaldır. Her maçın kendi içinde barındırdığı zorluklarla karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. İki takım için de zor bir maç olacak. Ama bu süreçte bu camiaya gönül vermiş kim varsa onları mutlu edecek bir skor almaya çalışacağız. Her maçımızı kazanmak için oynayacağız, planımız bu olacak. Ama Ankaragücü'nün kazanan ve kaybetmeyen bir kimliğe bürünmesini daha önemsiyorum. Bunu da son dönemde yakalamış gibi görünen bir takım var. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizespor maçının ardından sahada hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığından istifa etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, olaylardan dolayı Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası, başkent ekibine ise 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira para cezası vermişti.

Kaynak: AA
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MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu, Ankaragücü, Hatayspor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu: Oyuncularımızın sorumlulukları daha da arttı - Son Dakika


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