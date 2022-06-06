Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor - Son Dakika
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Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

06.06.2022 11:29
Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istiyor. Ozan ile ayrıca İngiltere Championship ekiplerinden Hull City de ilgileniyor.

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, orta sahadaki kuvvetliliğini arttırma adına Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın transfer edilmesini istiyor. Medipol Başakşehir yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünü ön planda tutarken, sarı-lacivertliler ise bonservis ücretiyle transferin gerçekleşmesinden yana.

Başakşehir'in aynı sıra İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin de Ozan Tufan'a yakın ilgisi bulunuyor.

(Uygar Aydın - İHA)

Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor
Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor

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Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Başakşehir, Ozan Tufan, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ı istiyor - Son Dakika

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