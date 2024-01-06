Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunda basit hatalar yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteliler. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, bu yaşanan sürecin zorlu geçeceğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Ben oyuncuların maksimumunu vermeye çalıştığını görüyorum. Ama Ankaragücü'ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi, şimdi biraz daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Saha içinde federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa cezası varsa bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var."

Abdullah Avcı: "Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü'nün tarihiyle ve taraftarıyla bu ülkenin önemli takımlarından birisi olduğunu ifade etti.

Oynadıkları 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldıklarını anlatan Avcı, puan ortalamalarının 2'ye geldiğini dile getirdi.

Daha iyi oyun oynamak istediklerini vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Pas organizasyonun olduğu bir yerde saha zeminin sıkıntılı olması iki takımı da etkiledi. Baskıları zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman takımın direnci ve fizik kalitesi yüksek olmasından dolayı doğru durduk. Golü bulduk. Golden sonra rakip biraz daha ikinci yarı itibarıyla topa sahip oldu. Biz topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik. Özellikle böyle bir oyunda buralarda kazanabilmek ilaçtır. Galibiyet; gelişimi, oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Kazanmak çok önemliydi."