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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz - Son Dakika
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçta aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve üst sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi. Belözoğlu ayrıca transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe maçına ilişkin planlarını paylaştı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz
24.01.2024 - 20:00,
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçta aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve üst sıralara tırmanmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, önemli bir 3 puan aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz günden bugüne oyuncuların enerjisi beni ve ekibimi çok mutlu ediyor. Kazanmak değerli ve önemli. Antalyaspor maçından sonra yenildiğimiz Trabzonspor maçı dahil her maçı kazanabilirdik. Kendi gücümüze göre büyük bir ivme yakaladık. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz bu yolda devam edeceğiz, elimizden geldiğince puanları toplayıp ön bloktaki takımlardan biri olacağız."

Transfer çalışmalarına da değinen Belözoğlu, "Oyuncu konusunda ince eleyip sık dokuyoruz. Daha hazır oyuncular istiyoruz. Aslında şu ana kadar 3-4 oyuncu getirebilirdik ama nokta atışı yapmak istiyoruz. Bazı oyuncular Türkiye'de ligimizi tercih etmiyor. Ne yazık ki FIFA'da en çok dosyası olan ülke Türkiye. Bu yüzden birçok oyuncu, yüksek bedeller ödemediğimiz sürece gelmiyor. Türk futbolu bunu kabul etmeli. Her sene yüzlerce dosya olursa, bu ülkeye büyük paralar almadan oyuncu gelmez. Beklediğimiz bir iki oyuncuyu ikna edemedik ancak birçok planımız var. " ifadelerini kullandı.

"Eski takımınız Inter'den transfer yapacak mısınız?" sorusuna Belözoğlu, "Özellikle Inter gibi takımlardaki oyuncular burayı bilse, Ankara'yı bilse takdir eder, gelmek ister. Ancak biz 6 ay için 1 milyon Euro para veremeyiz. En doğru oyuncuyu arıyoruz. Devre arası transferleri risklidir. Kulübümüze maddi anlamda en az külfeti oluşturarak en iyi katkıyı verecek isimler katmak istiyoruz. Bir iki oyuncuyla bitme aşamasına geldik." cevabını verdi.

"Her maça galibiyet için çıkacağız"

Emre Belözoğlu hafta sonu ligde karşılaşacakları Fenerbahçe maçına da değinerek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe ligin lideri ve yüksek kalitede oyuncuları var. Ligin en iyi kadrosuna sahip iki takımdan birisi. Galatasaray ve Fenerbahçe en iyi iki kadroya sahip. Kadıköy'de oynamak zordur, bireysel olarak benim için de zordur. Oraya yine kendi planlarımız, kendi doğrularımızla gideceğiz. Ankaragücü'nü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Biz her maça galibiyet için çıkacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Senaryomuzu kazanmak üzere yapacağız."

Göreve geldikten sonra performansı artan ve son haftalarda goller de atan genç oyuncu Ali Kaan Güneren'i öven Belözoğlu, "Ona 'golcü' diye sesleniyorum. Gelişimini görmek bizi mutlu ediyor. Uzun yıllar var önünde. İnşallah onla beraber bunları görürüz. Ankaragücü buradan çok değerli bir oyuncu çıkaracak. Artık oyuncu da yetiştirmemiz gerekiyor. Performansı gerçekten takdire şayan." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz - Son Dakika


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