Emre Belözoğlu yarın göreve başlayacak, bugün Liverpool maçını stadyumda izleyecek

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ekibiyle birlikte yarın göreve başlayacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibiyle birlikte görevine yarın başlayacağı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı stadyumdan takip edecek.