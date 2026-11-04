Emre Belözoğlu yarın göreve başlayacak, bugün Liverpool maçını stadyumda izleyecek

Emre Belözoğlu yarın göreve başlayacak, bugün Liverpool maçını stadyumda izleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ekibiyle yarın iş başı yapacak. 46 yaşındaki Belözoğlu, bugün Liverpool ile Kadıköy'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçını stadyumdan izleyecek.
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ekibiyle birlikte yarın göreve başlayacak.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibiyle birlikte görevine yarın başlayacağı belirtildi. 46 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilerin bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile Kadıköy'de oynayacağı müsabakayı stadyumdan takip edecek.
Kaynak: İHA
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