Emre Belözoğlu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nin finalini kıl payı kaçırdığı İnter-Milan maçından sonra ağladığını açıkladı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nin finalini kıl payı kaçırdığı İnter-Milan maçından sonra ağladığını açıkladı

16.05.2023 12:06

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Inter ile Milan arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı öncesi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Futbolculuk döneminde Inter formasıyla, Milan'a karşı Devler Ligi'nden elendikleri maçla ilgili olarak Belözoğlu, "22 yaşındaydım ve kaybettiğimde hep ağladım. Maçın sonrasında yaşananları çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında gözyaşları içinde oturuyordum." dedi. Belözoğlu ayrıca Arda Güler için de övgü dolu ifadeler kullandı.

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Inter ile Milan karşı karşıya gelecek. Dünyanın beklediği İtalyan derbisi ile ilgili olarak Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Inter forması giydiği 2003 yılında Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin üzüntüsünü yaşayan Belözoğlu, o karşılaşma ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

"KAYBETTİĞİMDE HEP AĞLADIM"

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Emre Belözoğlu, o dönem kaybettikleri Milan maçı için, "22 yaşındaydım ve kaybettiğimde hep ağladım. Maçın sonrasında yaşananları çok iyi hatırlıyorum: soyunma odasında gözyaşları içinde oturuyordum. Birkaç şans yaratmıştım ama deplasman golleri ile elendik. Bazen biraz şansa ihtiyaç duyarsınız. Milan güçlüydü ama rövanşta iyi oynamıştık." dedi.

"FİZİKSEL VE ZİHİNSEL OLARAK HAZIR OLDUĞUNU KANITLADI"

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı hakkında ise Emre Belözoğlu, "Büyük futbolcular için bu durumlar o kadar karmaşık değil. Inter'e imza attığında bu derbi senaryolarını öngörmüştü ve aslında fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'NIN EN İYİLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Arda Güler'den övgüyle bahseden Belözoğlu, "Onu Fenerbahçe'de oynadığımdan beri, hatta sportif direktör olmadan önce tanıyorum. Henüz 15 yaşındaydı ama çok güçlüydü. Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olacak." dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Soyunma odasında gözyaşları içinde oturdum Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Soyunma odasında gözyaşları içinde oturdum

Emre Belözoğlu, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nin finalini kıl payı kaçırdığı İnter-Milan maçından sonra ağladığını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'nin finalini kıl payı kaçırdığı İnter-Milan maçından sonra ağladığını açıkladı - Son Dakika
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