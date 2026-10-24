Emre Gemici'nin golleriyle Balıkesirspor, Altay'ı 5-0 mağlup edip 16 puana ulaştı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Gemici'nin golleriyle Balıkesirspor, Altay'ı 5-0 mağlup edip 16 puana ulaştı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, sahasında Altay'ı 5-0 yenerek 16 puana yükseldi ve Play-Off hattında yer aldı. Emre Gemici'nin 5'inci ve 16'ncı dakikalardaki golleriyle 2-0 öne geçen ev sahibi, farklı galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken Altay 9 puanda kaldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Eskişehirspor'a 4-1 kaybeden Altay, Balıkesirspor deplasmanından da farklı mağlubiyetle ayrıldı: 5-0.

Maça hızlı giriş yapan Balıkesirspor 5'inci ve 16'ncı dakikalarda Emre Gemici'nin golleriyle 2-0'lık avantajı yakaladı. İlk devreyi iki farklı üstünlükle kapatan Balıkesirspor, 56'ncı dakikada Akın Akman'ın golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Bal-Kes bu kez 76'ncı dakikada Ali Sinan Gayla'nın golüyle sevindi: 4-0. Altaylı Yunus Sertkaya 89'uncu dakikada kendi ağlarını sarstı: 5-0. Balıkesirspor farklı galibiyetin ardından 16 puana yükselip Play-Off hattında yer aldı. Altay ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Mekke İttifakı’na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi Sonrası tam kabus Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu: Seçimle gelen seçimle gider
Fenerbahçe’ye 75 bin kişilik stat teklifi Aziz Yıldırım açıkladı Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
21:38
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21:18
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
21:01
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 21:53:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Emre Gemici'nin golleriyle Balıkesirspor, Altay'ı 5-0 mağlup edip 16 puana ulaştı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei