Emre Mor: Arda Güler'e yaptığım hataları yapmaması konusunda tecrübelerimi aktaracağım

Mustafa AKIN/ GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, "Arda Güler'e şüphesiz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum" dedi.Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor, açıklamalarda bulundu. Zor ve sıkı bir şekilde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Emre Mor, "Birkaç gün önce buradaydım benim açımdan sonradan gelip idman temposuna adapte olmak zor oluyor ama şu an itibarıyla iyi gidiyor. Hazırlık maçlarında iyi performanslar ortaya koyduk. İyi ilerlediğimizi düşünüyorum" diye konuştu. "TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEDİĞİM TEK KULÜP FENERBAHÇE'YDİ"Çok mutlu hissettiğini kaydeden Emre Mor, "Bir önceki röportajda söylediğim gibi geçen sezon bir plan oluşturulmuştu ve bu plan Fenerbahçe'ye gidebilmekti. Planım belliydi, ben de bu doğrultuda hareket ettim ve odaklandım. Gerçekleştiği için çok mutluyum. Türkiye'de oynamak istediğim tek kulüp Fenerbahçe'ydi. İyi bir şekilde Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum, ta ki bir sonraki seviyeye ulaşana kadar" şeklinde konuştu."MENTAL OLARAK KENDİMİ GELİŞTİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"Profesyonel futbol oynamaya başlandığında kalitenin futbolcuyu yukarıya çıkaracak tek unsur olduğunu dile getiren Emre Mor, "Mental olarak kendinizi hazır halde bulundurmanız gerekiyor ki bende bu açıdan eksiklik vardı. Bana da bu oldu ama bunu değiştirmeyi başardığımı düşünüyorum. Göstereceğim en iyi performansa dönebilmek için geçen sene elimden gelenin en iyisini yaptım ve sadece buna odaklandım. Çalıştığım insanlar doğru insanlardı. Yeniden doğmak ve o performansa erişmek istiyordum. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Mental olarak kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Şu an kendimi daha olgun hissettiğimi söyleyebilirim. Milli takımı tabii ki özledim" dedi."VOLKAN DEMİREL'İN GELİŞİMİMDE BÜYÜK ETKİSİ OLDU"Emre Mor, Volkan Demirel'in gelişmesinde büyük etkisi olduğunu söyleyerek, "Karagümrük'e gittiğimde çok fit değildim, bu bir sabır süreciydi ve bunun sonucunda olumlu bir süreç gerçekleşti. Bazen hocalarla iyi uyum yaklarsınız ve ortaya başarı çıkar, Volkan hocayla da böyle oldu. Biz harika bir uyum yakaladık, başarımdaki en büyük sebeplerden birisi onunla çalışmaktı. Tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Karagümrük'e gelmeden önce hoca benim zor oyuncu olduğumla alakalı şeyler duymuş ama beni tanıdıktan sonra bunların doğru olmadığını bana söylemişti. Volkan hoca bana her gün sen iyi futbolcusun gibi cümleler kurmadı, daha çok futbol oynamama izin verdi ve beni bu noktada destekledi. Benim de ihtiyacım olan nokta buydu" şeklinde konuştu. "REKABET OLMASA TEK OYUNCU SEZON BOYU OYNAR, ORTAYA ZORLUK ÇIKMAZDI"Fenerbahçe gibi camialarda rekabet olmasının normal olduğunu vurgulayan Emre Mor, "Tek oyuncuyla sezon devam ettirmez büyük kulüpler. Çok maç var, herkes fırsat bulacak ama benim açımdan problem teşkil etmiyor. Ben rekabete açığım, futbolun zor tarafı bu. Rekabet olmasa tek oyuncu sezon boyu oynar, ortaya zorluk çıkmazdı" dedi."ARDA'DA BENİM İLK GELDİĞİM ZAMANI GÖRÜYORUM"Arda Güler ile ilgili görüşleri sorulan Emre Mor, "Birlikte çok antrenman yapma fırsatı bulamadık ama geçen sezon takip ediyordum. Takımda çok iyi oyuncular var. Arda'da benim ilk geldiğim zamanı görüyorum. O'na şüphesiz yardımcı olacağım. Benim yaptığım hataları yapmaması konusunda kendi tecrübelerimi ona aktaracağım. İnsanlara yardım etmeyi bu anlamda seviyorum" şeklinde konuştu. "ARDA ÇOK KALİTELİ OYUNCU"

Emre Mor, "Fenerbahçe gibi büyük camialarda daima baskı olur. Bizler de her antrenmanımızı sıkı şekilde yapıyoruz hazır olmak adına" diyerek, "Kalitemizle bunun üstesinden gelebiliriz ama mantalite de çok önemli. Geçen yıl sezon içinde tüm takımlar birbirini yenebildi. Daha küçük takımlara karşı oynarken de konsantre olmanız gerekiyor. Şans ve ihtimaller orada duruyor. Umarım hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı sonuçlar elde edebiliriz. Her zaman bunların olup olmayacağını bilmiyorum. Arda çok kaliteli oyuncu. Benim gibi bu hareketleri, oyun şeklini seven oyuncu. Birlikte oynarsak elbette göreceğiz. Oynama stilim belli, oynarken taraftarlara keyif verdiğimi düşünüyorum. Bu oyun şeklimi değiştirmeyeceğim elbette" ifadelerini kullandı.