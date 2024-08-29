Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı

Spor

Salih Özcan\'ın yeni takımı belli oldu

İşte yeni sezonda görev yapacak hakemler

Tahkim Kurulu\'ndan olaylı maç için çok konuşulacak karar

Ne zaman emekli olacağını açıkladı

RTÜK\'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası

"Biraz kafanı çalıştır" dediği büyükelçi ile görüştü

Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.