Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı - Son Dakika
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Spor

Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor, satış listesine konulmuştu. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılmasına karar verilen Emre Mor ile anlaştı.

29.08.2024 13:44
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

RİZESPOR İLE ANLAŞTI

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.

Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı

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Son Dakika Spor Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • murat atmaca: evet galiba maçın skoru anlaşıldı.. 6 3 Yanıtla
  • Çelikk: Zaten Bu seviyenin takımında oynar 5 gol attılar ya yanında hediye gidiyor 7 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Rize’ye 5 gol sonrası hediye paketi :) 4 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Rize gs ye karşı iyi oynar puanlar alırsa eğer bu sefer osayiyi hediye gönderecekmiş kesin bilgi :)) 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser: köyden gelip istanbulda kaybolan hayatlar 1970 li yılların yeşilcam filmleri gibi başrolerde ozan tufan ve Emre mor hepsi fenerde söndü 3 0 Yanıtla
  • Emin Erol: Galatasaray a gol atacak inşallah Rize formasıyla 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı - Son Dakika
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