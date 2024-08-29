Süper Lig devi Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor ile anlaştı. Bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek isteyen Rizespor yönetimi, Fenerbahçe ile görüşme halinde. Sarı-lacivertliler, Emre Mor'un sözleşmesini feshedip, transferde kolaylık sağlayabilir.
Son Dakika › Spor › Emre Mor, Çaykur Rizespor ile anlaştı - Son Dakika
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