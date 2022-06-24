Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak

Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor'un Fenerbahçe'ye imza atması artık an meselesi.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için yarın İstanbul'a gelecek.

TRANSFERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Jorge Jesus'un transferine onay verdiği Emre Mor transferinin Fenerbahçe'ye yaklaşık 3 milyon euroya mal olması bekleniyor. Kariyerinde inişli çıkışlı performanslar sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, özellikle teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalarken geçen sezon oynadığı toplam 29 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.