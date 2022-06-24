Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak

24.06.2022 21:00

Fatih Karagümrük formasıyla geçtiğimiz yıl başarılı bir performans sergileyen Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın. Milli futbolcunun temsilcisi Nima Modyr, sarı-lacivertlilerle sözleşme detaylarını görüşmek için yarın İstanbul'a gelecek.

Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor'un Fenerbahçe'ye imza atması artık an meselesi.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un temsilcisi Nima Modyr, Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için yarın İstanbul'a gelecek.

Son pürüzler giderilecek! Emre Mor'un temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

TRANSFERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON EUROYA MAL OLACAK

Jorge Jesus'un transferine onay verdiği Emre Mor transferinin Fenerbahçe'ye yaklaşık 3 milyon euroya mal olması bekleniyor. Kariyerinde inişli çıkışlı performanslar sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, özellikle teknik direktör Volkan Demirel ile çıkış yakalarken geçen sezon oynadığı toplam 29 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, İstanbul, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Dışişleri Bakanlığı: AB'nin, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne ilişkin uluslararası hukuka aykırı davranışları kabul edilemez
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
20:23 BDDK'dan ticari kredi kullanımında yeni düzenleme: TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, kredi verilebilecek
20:18 Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin başrol oynadığı tahıl koridoru planının yol haritasını Haberler.com'a anlattı
20:09 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya ile anlaşma sağladı
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 21:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement