Emre Mor: "Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahibiz" - Son Dakika
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Emre Mor: "Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahibiz"

02.07.2022 16:35
Emre Mor: "Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahibiz"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, takım olarak hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını söylerken, Karagümrük'te hocası olan Volkan Demirel'in kendisine sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğini söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, takım olarak hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduklarını söylerken, Karagümrük'te hocası olan Volkan Demirel'in kendisine sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğini söylediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Emre Mor, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Burada olduğu için çok gururlu olduğunu söyleyen Mor, "Çok büyük bir camiadaydım, Fenerbahçe'deyim. Zaten geçen sezon, bir sonraki sezonumda seviye atlamış ve çok daha iyi bir takımda olmak dileğiyle planlamıştım. Bunda da başarılı olduğumu düşünüyorum. Burada başarılı olmak ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istiyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla iyi bir sezon geçirmek istiyorum. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim. Elimden gelenin en iyisini saha içerisinde vereceğim. Benden çok büyük beklentileri var. Ben de kendimi iyi tanıyorum ve bunun için hazırım. Taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi ve ligde oynayacağımız maçlarda görmek adına sabırsızlanıyorum. Sabırsızlıkla o anı bekliyor, olacağım. Performansınız yukarıya çıktığı zaman ve bu performansa erken yaşlarda ulaştığınız zaman sevdiğiniz işi yaptığınızı bazen unutabiliyorsunuz. O anki ruh haliniz ve düşüncenizle ama son oynamış olduğum sezondan sonra her ne kadar zorluklar yaşamış olsam da o zorluklardan çıkarak tekrar sevmiş olduğum işi yapmaya başladığımı hissediyorum. Tekrar severek, tutkuyla bu işi yaptığımı fark ediyorum. Ama zaten bu her futbolcu için geçerli. Herkes için geçerli. Sizin rahat etmeniz sizin performansınızı da artı şekilde etkileyen bir faktör. Geçen yıl bunu başarabildiğim için mutluyum açıkçası ama bu tabii zaman da alan bir periyot. Bunu zamanla aşabiliyorsunuz. Şu an için rekabete hazır olduğumu düşünüyorum. Büyük bir camiadayım. Burada da rekabete hazırım. Sabırsızlıkla sezonu bekliyorum" dedi.

"Jorge Jesus işini ciddiye alan birisi"

Birkaç gündür takımda olduğunu söyleyen Emre Mor, "Dışarıdan gördüğüm kadarıyla Jorge Jesus'un mizacı biraz sert gibi gözükse de aynı zamanda sevecen ve şefkatli yönü de var. Hoca işini ciddiye alan birisi. Ne yaptığını, nasıl bir iş çıkardığını bilen birisi. Taktik ve teknik anlamda bunları gayet iyi bilen birisi. Taktik toplantılara girdiğim zaman şimdiden çok fazla şey öğrendiğimizi söyleyebilirim. İyi bir insan. Tecrübeli bir teknik adam. Umuyorum iyi iş çıkaracak ve hepimizin yararına olur" diye konuştu.

"Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum"

Hedeflerden de bahseden başarılı futbolcu, "Hedefimiz elbette ki ligimizde şampiyon olmak, buna hiçbir şüphe yok. Bunu kazanmamız gerekiyor. Şu an itibarıyla gördüğüm kadarıyla da iyi oyunculara ve çok tecrübeli bir teknik adama sahibiz. Dolayısıyla bu anlamda pozitif hisler ve düşünceler taşıyorum. Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşacak olursam hedefimiz maç maç gitmek olacak. Bir sonraki aşamayı düşünerek ve maç maç ilerleyerek devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki de şu anda 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız' gibi bir cümle kuramam. Dolayısıyla maç maç ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü iyi bir oyuncu grubuna sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Volkan Hoca bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti"

Fatih Karagümrük'teyken hocası olan Volkan Demirel'e değinen 24 yaşındaki futbolcu, "Volkan Hoca ile geldiğinde yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söylemişti. Planımız ve aramızda konuşulan şey buydu. Bana bu doğrultuda inanılmaz şekilde yardımcı oldu. Benimle alakalı olarak çok iyi şeyler söylediğini de biliyorum. Volkan Hoca ile çok iyi bir ilişkimiz var, iyi ilişkilere sahibiz. Onu tanıdığım için gerçekten çok mutluyum, çok iyi bir insan" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Emre Mor'dan Volkan Demirel açıklaması: Sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emre Mor: 'Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahibiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emre Mor: "Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanabilecek kaliteye sahibiz" - Son Dakika
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