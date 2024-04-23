EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Takımımızı Kutluyoruz - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Takımımızı Kutluyoruz

EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Takımımızı Kutluyoruz

EMS Yapı Sivasspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından basın sözcüsü Gökhan Karagöl, takımını kutladığını belirtti. Karagöl, güzel bir müsabaka olduğunu ifade ederek, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Ayrıca, sosyal medyada yapılan seviyesiz açıklamalara tepki gösteren Karagöl, kulübün şeref ve namusla oynadığını vurguladı.

23.04.2024 00:13
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, alınan beraberlikten dolayı takımını kutladığını söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada güzel bir müsabaka olduğunu aktararak, "Tabii ki bizim hedefimiz galibiyetti ama maç beraberlikle bitti. 1 puan için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Karşılaşma öncesi sosyal medyada yer alan açıklamalara tepki gösteren Karagöl, şunları kaydetti:

"Yıllardır devam eden seviyesiz üsluplar, camiamız ile ilgili yapılmış olan üsluplara dün, bugün ve yarın da gerekli cevabı sahada verdik. Biz şerefimizle ve namusumuzla oynayan bir kulübüz ve herkesi de böyle olmaya davet ediyoruz. Herkes bizimle ilgili konuşurken 100 kere düşünecek bir kere konuşacak. Onun için teknik heyetimizi ve futbolcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Aldıkları paraların hakkını sonuna kadar verdiler, alın terlerini sahada sergilerdiler. Kendilerini bir kere daha kutluyoruz. Sivasspor'a ve Sivas'a da bu berberliği armağan ediyoruz. Fenerbahçe'den 1 puan almak tabii ki önemliydi. Önümüzdeki haftalarda Avrupa hedefimizin devam etmesi için de bu maç bizim için çok önemliydi. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı performansla oynamaya devam edeceğiz."

"Biz çıkıyoruz namusumuzla oynuyoruz"

Karagöl, her maçın kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, 3 puanın daha da önemli olduğunu dile getirdi.

Rakibin kim olduğunun kendileri için önem taşımadığını ifade eden Karagöl, "Çıkıp şerefimizle ve namusumuzla dün, bugün ve yarın da oynayacağımızı da her zaman söylüyoruz. Başkanımızın söylediği şeyler ortada, kamuoyu da biliyor. Bu iş sosyal medyada yazmayla, çizmeyle, itibarsızlaştırmayla olmaz. Biz her zaman çıkıyoruz alnımızın teri ve namusumuzla oynuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl: Takımımızı Kutluyoruz - Son Dakika

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