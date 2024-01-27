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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sakatlıkları bulunan ve milli takımlarında bulunan oyuncuların forma giyemeyeceği maç öncesi, Sivasspor'da bazı oyuncular kart ceza sınırında bulunuyor.

EMS Yapı Sivasspor, Beşiktaş\'ı ağırlıyor
27.01.2024 - 09:41,
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 26 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Charilaos Charisis, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal ile Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunan Clinton N'Jie ve Ahmed Musa, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Defans oyuncuları Caner Osmanpaşa ile Uğur Çiftçi, yarınki karşılaşma öncesi kart ceza sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA
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