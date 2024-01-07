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EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek 3 puanla döndü - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek 3 puanla döndü

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Mondihome Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Uygun, maçta uyguladıkları taktik ve varyasyonlarla kazandıklarını belirtirken, sakat oyuncuların durumunu göz önünde bulundurarak rotasyonlarla mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kayserispor\'u 3-1 yenerek 3 puanla döndü
07.01.2024 - 16:37,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 3-1 yenen EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, çok önemli bir deplasmanda 3 puanla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, Sivasspor camiası adına çok önemli ve zor bir deplasmanı 3 golle kazanmasını bildiklerini belirtti.

Evinde bir kez yenilen Kayserispor'a karşı uyguladıkları taktik ve varyasyonlarla kazanmasını bildiklerini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Manaj'ın 4 sarı karta ulaşması bizim için büyük handikap ve kayıp. Seyircilerin attığı sulardan cisimlerden dolayı 'tahrik ediyorsun' bahanesiyle yalandan bir sarı kart gördü. Kabul edilebilir bir yanı yok. İtirazımızı yapacağız. Sakat oyuncularımızın çokluğu, sakatlıktan çıkan oyuncularımızın durumları bunlarını göz önüne alarak hepsini rotasyonlarla kazanmaya çalışacağız. Alt yapıdan gençleri kazanmaya çalışacağız. Ama şunu çok rahat söylenebilirim yeni gelmedik geri geldik"

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek 3 puanla döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek 3 puanla döndü - Son Dakika
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