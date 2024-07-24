EMS Yapı Sivasspor, Erzurum'da hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından yenilenme ve 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik varyasyonlar üzerinde çalışarak günü tamamladı.
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