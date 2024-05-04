EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını tamamladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sivasspor, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
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