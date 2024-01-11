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EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti.

EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray\'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı
11.01.2024 - 18:01,
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Tuğberk Curbay

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Alaaddin Okumuş, Charisis, Kvet, Barrow, Koita

Galatasaray: Muslera, Ali Turap Bülbül, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Gol: Dk. 45 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 27 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Koita, sol kanattan topu ceza sahası içeresinde bulunan Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur Çiftçi'nin sert vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

11. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta içeriye çevrilen topa penaltı noktası üzerinde Nelsson kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topa Kerem Aktürkoğlu vurdu. Camara topu çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde Nelsson topa bir kez daha kafayla vurdu, top üstten dışarıya gitti.

14. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, iki hamlede güçlükle topu kontrol etti.

17. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası içine giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Kerim'in vuruşunda top kale direğinden tekrar oyun alanına geldi.

22. dakikada Mertens, ceza sahası dışından topa sert vurdu. Ali Şaşal Vural'ı aşan top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

39. dakikada Barrow'un sol kanattan ortasında topun gelişine Kvet, sert vurdu. Top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

42. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Koita'nın sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

45. dakikada Zaha'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Demirbay'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor - Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-0 Galatasaray'ın Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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