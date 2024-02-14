EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce, 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri ve taraftarlar, teknik heyet ile futbolculara 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gül verdi.
Teknik direktör Bülent Uygun, idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böyle bir günde ziyaret edilmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Kendileri için her zaman baş tacı olan kadın taraftarların antrenmanlarını ziyaret ettiklerini aktaran Uygun, "İnsanlar öncelikle birbirlerini sevmeli. Ülkemizde de birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hepimizin çok sevdikleri var. Bunlardan biri de nüfus kağıdımızda yazan şehrimizin takımı" dedi.
Kentteki belediye başkan adaylarının da Sivasspor'a destek olduğunu aktaran Bülent Uygun, şunları kaydetti:
"Belediye başkan adaylarımızın hepsine teşekkür ediyordum. Hepsine güzel bir seçim diliyorum. Kazanan Sivas, Sivas halkı ve Sivasspor olsun. Kombine desteği veren adaylarımıza da teşekkür ediyorum. Benim hedefim, hediye aldıkları kombine biletleri çoğaltarak 12 bin kombineyi satmak. Başka Sivas yok. Herkesin bir aşkı var ama Sivas'ın aşkı Sivasspor. Şimdi destek zamanı, herkesi destek olmaya çağırıyorum."
Uygun, Erzincan'da maden ocağı sahasındaki toprak kaymasının üzüntüsünü de yaşadıklarını belirterek, "İnşallah bir an önce kayıplarımız bulunur, kurtarılırlar diye dua ediyoruz." ifadesini kulandı.
Antrenman
Bülent Uygun yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › EMS Yapı Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?