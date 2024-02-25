EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Berabere - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Berabere

EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Bartuğ Elmaz'ın sakatlanarak oyundan çıktığı maçta, Gökcan Kaya ve Menig'in attığı gollerle takımlar eşitliği sağladılar.

25.02.2024 14:37  Güncelleme: 14:39
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Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz (Dk. 8 Charisis), Caktas, N'Jie, Menig, Manaj

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir

Goller: Dk. 16 Gökcan Kaya (Siltaş Yapı Pendikspor) Dk. 26 Menig (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Manaj, Dk. 45+4 Charisis (EMS Yapı Sivasspor) Dk. 45+1 Welinton, Dk. 45+3 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.

16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.

24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.

26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor Berabere - Son Dakika
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