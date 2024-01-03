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EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki antrenmanlarla maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak olan maça hazırlanacak.

EMS Yapı Sivasspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
03.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:26
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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